Дмитрий Разумков, фото: Александр Клименко

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, в связи с чем правительство запланировало введение жестких карантинных ограничений (так называемого локдауна) на период с 8 по 24 января 2021 года.

Верховная Рада не планирует прекращать свою работу на время локдауна. Об этом глава парламента Дмитрий Разумков заявил в эфире «Пятого канала».

По словам Разумкова, у него пока еще нет окончательного варианта того, как законодательный орган будет работать в этих условиях.

Но я уверен, что мы будем работать, потому что Верховная Рада даже во время (пандемии — ред.) коронавируса не шла на карантин ни разу, — подчеркнул он.

В то же время Разумков отметил, что в начале пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Верховной Раде меняли режим работы: больше работали в комитетах и ​​меньше — в зале пленарных заседаний.

Но это не влияло на процесс и на те важные решения, которые принимались Верховной Радой, — заверил политик.

Разумков отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в Раде достаточно плохая — процент больных больше, чем в среднем по стране.

По его словам, на распространение коронавируса среди депутатов повлияли как особенности этой профессии, которая предполагает активные контакты с людьми, в частности в регионах, так и недавние выборы.

Ну и давайте вспомним, что мы работаем в зале Верховной Рады, скопление многих людей в одном помещении — оно также влияет на этот процесс, — добавил он.



Напомним, в Кабмине сегодня, 9 декабря, раскрыли детали январского локдауна.