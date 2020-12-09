«Зимние каникулы» с 8 по 24 января вводит Кабмин — Шмыгаль раскрыл детали локдауна

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Локдаун в Украине продлится с 8 по 24 января включительно. В этот период по всей территории страны будут действовать усиленные карантинные ограничения.

С 8 по 24 января включительно в Украине будут введены «зимние каникулы» ради безопасности, — заявил во время заседания правительства 9 декабря премьер Денис Шмыгаль.

Локдаун в январе — что запретят

С 8 по 24 января включительно будет действовать запрет на работу:

кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, театров, ТРЦ (за исключением, если в ТРЦ осуществляется продажа продуктов или лекарств в аптеках);

на все массовые мероприятия.

Также будут отправлены на каникулы все учебные заведения, кроме детских садов.

В то же время, с установленными оранжевыми ограничениями, продолжат работать:

общественный транспорт;

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.



Локдаун в январе — как будет работать транспорт

Постановление об усиленных мерах карантина будет принято на внеочередном заседании Кабмина, которое состоится сразу после очередного. Шмыгаль объяснил это методикой принятия решений.