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“Зимові канікули” з 8 по 24 січня запровадить уряд — Шмигаль розкрив деталі локдауну

«Зимові канікули» з 8 по 24 січня запровадить уряд — Шмигаль розкрив деталі локдауну

9 гру 2020, 15:38
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Локдаун в Україні діятиме з 8 по 24 січня включно. На цей період на всій території держави будуть запроваджені посилені карантинні обмеження.

«З 8 по 24 січня включно в Україні будуть запроваджені „зимові канікули“ заради безпеки», — заявив під час засідання уряду 9 грудня прем'єр Денис Шмигаль.

Локдаун у січні — що передбачається

Карантин у січні передбачає заборону на роботу:

  • кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень на виніс), магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, театрів, ТРЦ, за виключенням, якщо у ТРЦ здійснюється продаж продуктів або розташовані аптеки;

  • на всі масові заходи.

Також будуть відправлені на канікули усі заклади освіти, окрім дитячих садків.

У той же час, зі встановленими помаранчевими обмеженнями, продовжать працювати:

  • громадський транспорт;

  • продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.


Локдаун у січні — як працюватиме транспорт

Постанову про посилені заходи карантину ухвалять на позачерговому засіданні Кабміну, яке відбудеться відразу після чергового. Шмигаль пояснив це методикою ухвалення рішень.

Джерело: Ракурс


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