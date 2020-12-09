«Зимові канікули» з 8 по 24 січня запровадить уряд — Шмигаль розкрив деталі локдаунуhttps://racurs.ua/ua/n147552-zymovi-kanikuly-z-8-po-24-sichnya-zaprovadyt-uryad-shmygal-rozkryv-detali-lokdaunu.htmlРакурс
Локдаун в Україні діятиме з 8 по 24 січня включно. На цей період на всій території держави будуть запроваджені посилені карантинні обмеження.
«З 8 по 24 січня включно в Україні будуть запроваджені „зимові канікули“ заради безпеки», — заявив під час засідання уряду 9 грудня прем'єр Денис Шмигаль.
Локдаун у січні — що передбачається
Карантин у січні передбачає заборону на роботу:
кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень на виніс), магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, театрів, ТРЦ, за виключенням, якщо у ТРЦ здійснюється продаж продуктів або розташовані аптеки;
на всі масові заходи.
Також будуть відправлені на канікули усі заклади освіти, окрім дитячих садків.
У той же час, зі встановленими помаранчевими обмеженнями, продовжать працювати:
громадський транспорт;
продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.
Локдаун у січні — як працюватиме транспорт
Постанову про посилені заходи карантину ухвалять на позачерговому засіданні Кабміну, яке відбудеться відразу після чергового. Шмигаль пояснив це методикою ухвалення рішень.