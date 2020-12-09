Новий радіотелескоп для вивчення космосу на Львівщині. Фото: НАН України

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Новий радіотелескоп для вивчення космосу ввели в експлуатацію у Львівській області.

Радіотелескоп сантиметрового діапазону довжин хвиль РТ-32 створили на базі 32-метрової антени МАRK-4В, розташованої поблизу міста Золочів. Над його створенням працювали вчені Національної академії наук України спільно з українськими організаціями космічної галузі, приватними компаніями та Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя. Про це повідомляється на сайті НАН України.

Зазначається, що пошук шляхів створення нового радіотелескопу розпочався у 2014 році, оскільки після окупації Криму Україна втратила доступ до радіотелескопу РТ-70 Національного центру управління та випробувань космічних засобів біля Євпаторії.

Телескоп особливий тим, що він багатоканальний та багатозадачний і може вирішувати широке коло задач — від радіоастрономії до ближнього космосу. Крім того, РТ-32 може працювати як автономно, так і в якості елемента інтерферометричних мереж та систем космічного зондування. Науковці стверджують, що завершення проекту зі створення радіотелескопу планується у 2023 році.

РТ-32 має змогу працювати одночасно в декількох частотних діапазонах, а разом з кластером радіотелескопу ГУРТ, що розробляється в Радіоастрономічному інституті НАН України, може стати унікальним надширокосмуговим інструментом, — запевняють в академії.

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський доручив чиновникам збудувати в Україні ракету легкого класу для освоєння космосу. Її мають збудувати до кінця каденції президента.