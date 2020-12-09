Конституційність карантину вихідного дня перевірить КСУ

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Карантин вихідного дня перевірять на конституційність судді Конституційного суду України. 9 грудня КСУ відкрив провадження за поданням нардепів з проханням перевірити, чи не суперечить нормам Основного закону урядова постанова про запровадження обмежувальних заходів на листопадові вихідні.

Про це у Телеграм-каналі написала представниця Верховної Ради в КСУ, заступниця голови комітету, нардеп Ольга Совгиря.

КСУ відкрив провадження за конституційним поданням щодо конституційності так званого карантину вихідного дня, — повідомила парламентар.

Напередодні до Конституційного суду надійшло подання групи депутатів ВР, в якому оскаржено окремі положення постанови Кабміну щодо карантину вихідного дня, який було запроваджено через пандемію коронавірусу.

Оскаржено положення постанови, яким передбачається заборона на проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім тих, що передбачені цією постановою. У конституційному поданні стверджується, що запровадженими обмеженнями порушено рівність конституційних прав і свобод громадян, внаслідок заборони працювати одним громадянам, у той час як інші громадяни працюють, — йдеться у повідомленні.

Совгиря зазначила, що карантинна" госпіталізація передбачає вибірковий підхід до надання медичної допомоги всупереч положенням ст. 49 Конституції України.

Окрім цього, на думку авторів подання, оскаржені заборони є безумовними, а їх фактична реалізація призводить до істотних (понад 50%) втрат доходу суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, до КСУ надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо конституційності запровадження на території України карантину вихідного дня, який діяв з 11 листопада до 30 листопада. У листопадові вихідні не працювало нічого, окрім громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та інших установ. МОЗ переконує, що такі обмеження вберегли сотні людських життів.