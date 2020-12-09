Конституционность карантина выходного дня проверит КСУ

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Карантин выходного дня проверят на конституционность судьи Конституционного суда Украины. 9 декабря КСУ открыл производство по представлению нардепов, которые просили проверить, не противоречит ли нормам Основного закона правительственное постановление о введении ограничительных мероприятий на ноябрьские выходные.

Об этом в Телеграм-канале написала представительница Верховной Рады в КСУ, замглавы комитета, нардеп Ольга Совгиря.

КСУ открыл производство по конституционному представлению о конституционности так называемого карантина выходного дня, — сообщила парламентарий.

Накануне в Конституционный суд поступило представление группы депутатов ВР, в котором обжалованы отдельные положения постановления Кабмина о коронавирусном карантине на выходные.

Обжалованы положения постановления, которыми предусматривается запрет на проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме тех, которые предусмотрены этим постановлением. В конституционном представлении утверждается, что внедренные ограничения нарушили равенство конституционных прав и свобод граждан, в результате запрета работать одним гражданам, в то время как другие граждане могли работать, — говорится в сообщении.

Совгиря отметила, что госпитализация во время карантина демонстрирует выборочный подход к оказанию медицинской помощи вопреки положениям ст. 49 Конституции Украины.

Кроме этого, по мнению авторов представления, «карантинные» запреты являются безусловными, а их фактическая реализация привела к существенным (более 50%) потерь доходов субъектов хозяйствования.

Напомним, в КСУ поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины о конституционности введения на территории страны карантина выходного дня, который действовал с 11 до 30 ноября. В ноябрьские выходные не работало ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и других учреждений. Минздрав утверждает, что такие ограничения уберегли сотни человеческих жизней.