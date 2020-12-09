Буллинг. Фото: Istock

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Буллинг в школе зафиксировали в одном из учебных заведений на Херсонщине. Полицейские составили админпротокол на родителей ученика, который издевался над одноклассником с особыми образовательными потребностями.

О психологических издевательствах 13-летнего ученика над 12-летним одноклассником сообщила социальный педагог. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в одной из школ Великолепетиского района Херсонской области. Как выяснилось, 13-летний школьник систематически издевался над своим 12-летним одноклассником с особыми образовательными потребностями, который не мог дать отпор. Жестокое обращение проявлялось в унижениях, толкании, оскорблении нецензурной бранью. Семья обидчика на учете не состоит, но ученик характеризуется отрицательно, агрессивно ведет себя не только в школе.

С обидчиком и его родителями полиция провела профилактические беседы. На родителей парня составлены админпротоколы по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и ст.173−4 (буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции сообщают, что с начала года составили 21 протокол о буллинге в учебных заведениях. С учениками школ проводят соответствующие профилактические беседы.

Напомним, ранее мы сообщали, что буллинг детей со стороны учителя проходил в одной из школ Киева. Относительно педагога составлено три административных протокола, которые уже направлены в суд для принятия решения. В полицию обратились родители учеников одной из общеобразовательных школ столицы, расположенной в Подольском районе.

Они сообщили, что их дети подвергаются жестокому обращению со стороны учителя. Преподаватель безосновательно обвинял учеников, унижал их достоинство, а также подвергала их травле.