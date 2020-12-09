Булінг. Фото: Istock

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Булінг у школі зафіксували в одному з навчальних закладів на Херсонщині. Поліцейські склали адмінпротокол на батьків учня, який знущався з однокласника з особливими освітніми потребами.

Про психологічне знущання 13-річного учня над 12-річним однокласником повідомила соціальний педагог. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Інцидент трапився в одній зі шкіл Великолепетиського району Херсонської області. Як з’ясувалося, 13-річний школяр систематично знущався зі свого 12-річного однокласника з особливими освітніми потребами, який не міг дати відсіч. Жорстоке поводження проявлялося у приниженні школяра, штовханні, ображанні нецензурною лайкою. Родина кривдника на обліку не перебуває, але учень характеризується негативно, агресивно поводиться не лише у межах школи.

З кривдником та його батьками поліція провела профілактичні бесіди. На батьків хлопця складені адмінпротоколи за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) та ст.173−4 (булінг учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції повідомляють, що з початку року склали 21 протокол щодо булінгу у навчальних закладах. З учнями шкіл проводять відповідні профілактичні бесіди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що булінг дітей із боку вчителя відбувався в одній зі шкіл Києва. Стосовно педагога складено три адміністративні протоколи, які вже направлено до суду для ухвалення рішення. У поліцію звернулися батьки учнів однієї із загальноосвітніх шкіл столиці, розташованої у Подільському районі.

Вони повідомили, що їхні діти зазнають жорстокого поводження з боку вчителя. Викладач безпідставно звинувачував учнів, принижував їхню гідність, а також піддавала їх цькуванню.