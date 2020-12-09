Ще 640 млн євро виділить Україні ЄС — куди спрямують кошти

https://racurs.ua/ua/n147547-sche-640-mln-ievro-vydilyt-ukrayini-ies-kudy-spryamuut-koshty.html

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640 млн євро надасть Україні Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) на розвиток інфраструктури та транспорту. Ці кошти підуть на відновлення інфраструктури на Донбасі, а також на покращення громадського транспорту у 20 містах.

У середу, 9 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав з ЄІБ три відповідних кредитних угоди.

Зокрема, кошти спрямують наступним чином:

340 млн євро — на відновлення інфраструктури та покращення умови життя й ведення бізнесу у постраждалих від війни з Росією регіонах Донбасу;

200 млн євро — на реалізацію проекту «Міський громадський транспорт України ІІ», що передбачає закупівлю електричного громадського транспорту майже у 20-ти українських містах;

100 млн євро — на модернізацію 183 км доріг у Луганській області.

За словами прем'єр-міністра, ці кошти допоможуть Україні розвивати економіку та стале суспільство.

Відремонтовані школи, лікарні та якісні адміністративні послуги також допоможуть країні долати значні кризи на кшталт COVID-19 та підвищать економічну стійкість до серйозних викликів, як-от пандемія, — сказав президент ЄІБ Вернер Хойєр.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що Україна отримала 600 млн євро — це перший транш макрофінансової допомоги ЄС.