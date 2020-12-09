Перший транш макродопомоги виділив ЄС — скільки отримав Київ

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600 млн євро макрофінансової допомоги виділив Європейський Союз Україні — це перший із двох траншів, згідно з підписаними у липні домовленостями із Єврокомісією.

Про це 9 грудня повідомив у Телеграм прем'єр Денис Шмигаль.

За словами віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, цей транш свідчить про солідарність ЄС з Україною.

Київ отримав 600 млн євро у виді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125% з терміном погашення у червні 2035 року. Для надання траншу Єврокомісія розмістила власні облігації з негативною дохідністю -0,143%, Україна фактично отримала 623,5 млн євро.

Ми вдячні Єврокомісії за надану підтримку, що безумовно є черговим відображенням стратегічного партнерства між Україною та Європейським Союзом. Отримані кошти спрямують на фінансування видатків держбюджету, що сприятиме підтриманню фінансової стабільності в Україні, — зазначив міністр фінансів.



Нагадаємо, Київ і Брюссель реалізовують вже п’яту програму відповідно до меморандуму про взаєморозуміння та кредитної угоди з ЄС щодо отримання макрофінансової допомоги до 1,2 млрд євро. Цю угоду уклали 23 липня 2020 року у Брюсселі.

Загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною у 2014−2020 роках сягнула 4,41 млрд євро.