Пожежа в Полтаві. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n147541-pojeja-v-istorychniy-budivli-poltavy-ryatuvalnyky-vyyavyly-tilo-zagyblogo-video.html

Ракурс

Пожежа в Полтаві, які виникла в історичній будівлі у центрі міста, не обійшлася без жертв.

Під час гасіння пожежі вогнеборці знайшли у будівлі кінотеатру ім. Котляревського труп невідомого чоловіка. Тіло, яке лежало на сходовому марші між першим та другим поверхом, сильно обгоріло, тому особу поки встановити не вдалося. Про загибель людини повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежу в історичній будівлі о 9.15 локалізували на площі 600 кв. м, а о 13.06 повністю ліквідували.

За інформацією місцевого видання «Полтавщина», представник орендаря зі згорілої будівлі повідомила правоохоронцям, що приміщення «Терраси» та «Версаля» зачинилися об 00.00 і сторонніх людей у них не було. Зазначається, що охоронці на ніч не залишаються, адже усі приміщення під'єднані до сигналізації.

Нагадаємо, 9 грудня вночі у Полтаві загорілася двоповерхова історична будівля XIX ст. на вул. Соборності, 31. Спочатку загоряння виникло на літньому майданчику кафе, яке розташоване по сусідству, але згодом вогонь по суміжних приміщеннях перекинувся на будівлю кінотеатру ім. І. П. Котляревського.