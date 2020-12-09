Пожар в Полтаве. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Пожар в Полтаве, возникший в историческом здании в центре города, не обошелся без жертв.

Во время тушения пожара пожарные нашли в здании кинотеатра им. Котляревского труп неизвестного мужчины. Тело, которое лежало на лестничном марше между первым и вторым этажом, сильно обгорело, поэтому личность пока установить не удалось. О гибели человека сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар в историческом здании в 9.15 локализовали на площади 600 кв. м, а в 13.06 полностью ликвидировали.

По информации местного издания «Полтавщина», представитель арендатора из сгоревшего здания сообщила правоохранителям, что помещение «Террасы» и «Версаля» закрылись в 00.00 и посторонних людей у них не было. Отмечается, что охранники на ночь не остаются, ведь все помещения подключены к сигнализации.

Напомним, 9 декабря ночью в Полтаве загорелось двухэтажное историческое здание XIX века. на ул. Соборности, 31. Сначала возгорание возникло на летней площадке кафе, которое расположено по соседству, но впоследствии огонь по смежных помещениях перекинулся на здание кинотеатра им. И. П. Котляревского.