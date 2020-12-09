Первый транш макропомощи выделил ЕС — сколько получил Киев

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Ракурс

600 млн евро макрофинансовой помощи выделил Европейский Союз Украине — это первый из двух траншей в рамках договоренностей с Европейской комиссией, которые были подписаны в июле 2020 года.

Об этом 9 декабря сообщил в Телеграмм премьер Денис Шмыгаль.

По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, этот транш свидетельствует о солидарности ЕС с Украиной.

Киев получил 600 млн евро в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года. Для предоставления транша Еврокомиссия разместила собственные облигации с отрицательной доходностью -0,143%, поэтому Украина фактически получила 623,5 млн евро.

Мы благодарны Еврокомиссии за оказанную поддержку, которая безусловно является очередным отражением стратегического партнерства между Украиной и ЕС. Полученные средства будут направлены на финансирование расходов госбюджета, что поспособствует поддержанию финансовой стабильности Украины, — отметил министр финансов.



Напомним, Киев и Брюссель реализуют уже пятую программу в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и кредитным соглашением о получении макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро. Это соглашение заключили 23 июля 2020 года в Брюсселе.

Общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в 2014—2020 годах достигла 4,41 млрд евро.