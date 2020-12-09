Еще 640 млн евро ЕС выделит Украине — на что пойдут средства

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640 млн евро предоставит Украине Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) на развитие инфраструктуры и транспорта. Эти средства пойдут на восстановление инфраструктуры на Донбассе, а также на улучшение общественного транспорта в 20 городах.

В среду, 9 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль подписал с ЕИБ три соответствующих кредитных соглашения.

В частности, средства будут распределены следующим образом:

340 млн евро — на восстановление инфраструктуры и улучшение условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от войны с Россией регионах Донбасса;

200 млн евро — на реализацию проекта «Городской общественный транспорт Украины II», предусматривающий закупку электрического общественного транспорта почти в 20-ти украинских городах;

100 млн евро — на модернизацию 183 км дорог в Луганской области.

По словам премьер-министра, эти средства помогут Украине развивать экономику и устойчивое общество.

Отремонтированные школы, больницы и качественные административные услуги также помогут стране преодолевать кризис вроде COVID-19 и повысят экономическую устойчивость к серьезным вызовам, например пандемии, — сказал президент ЕИБ Вернер Хойер.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Украина получила 600 млн евро — это первый транш макрофинансовой помощи ЕС.