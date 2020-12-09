Массового тестирования на COVID-19 в Киеве не будет. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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В Киеве не будут проводить массовое тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19.

Провести массовое тестирование киевлян на коронавирус сейчас почти нереально. Сейчас в Украине нет такого количества тестов. Также для этого нужны передвижные лаборатории и специалисты, которые в них будут работать. Такие возможности пока отсутствуют у столичных властей. Об этом 9 ноября заявил городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Как недавно заявил премьер-министр, правительство готовит проект массового тестирования. Его, якобы, хотят провести в Киеве и всех крупных городах Украины. По мнению специалистов, такое тестирование может выявить более 25−30% бессимптомных носителей вируса. Но такую инициативу правительства реализовать будет нелегко. Сделать ПЦР-тесты сразу миллионам людей в Украине сейчас — почти нереально, — отметил мэр.



По словам градоначальника, Киев делает наибольшее количество тестов из всех городов Украины — более 400 на 100 тыс. населения. Кроме того, в коммунальных медучреждениях в лабораторном центре с начала пандемии уже исследовали свыше 227 тыс. образцов биоматериала методом полимеразно-цепной реакции. А методом иммуноферментного анализа на выявление антител сделали уже почти 80 тыс. тестов.

Напомним, 8 ноября в больницы Киева госпитализировали 127 пациентов с коронавирусом — это наибольшее количество госпитализированных за сутки. Сейчас в киевских больницах лечится 2 тыс. 1 больной COVID-19, из них восемь детей. В тяжелом состоянии находится 1 тыс. 201 пациент, а 1 тыс. 419 человек получают кислородную поддержку.