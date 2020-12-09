«Длительный COVID» – ученые рассказали о симптомах

https://racurs.ua/n147544-dlitelnyy-covid-uchenye-rasskazali-o-simptomah.html

Ракурс

От последствий коронавируса внешне здоровые люди могут страдать даже через несколько месяцев после заражения.

Медики из Швейцарии описали длительные симптомы коронавируса, которые сохраняются у части пациентов до полутора месяцев и более. Результаты исследования были опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

Чаще всего симптомы коронавирусной инфекции сохраняются необычно долго у тех, кто перенес болезнь в легкой форме и лечился амбулаторно. К ним относятся усталость, потеря запаха и вкуса, одышка и кашель.

Для описания этого состояния ввели термин «длительный COVID». Чтобы изучить этот феномен, группа швейцарских врачей и эпидемиологов в марте 2020 года создала систему мониторинга и консультирования пациентов с COVID-19, не нуждающихся в госпитализации.

Исследователи регулярно обзванивали людей, которые лечились дома, и спрашивали об их самочувствии. Под их наблюдением находились 669 человек. Средний возраст участников составил 43 года.

Ученые предполагали, что такие пациенты должны быстро справиться с заболеванием. Однако через шесть недель после постановки диагноза почти у трети участников все еще сохранялись один или несколько симптомов, связанных с COVID-19.

Так, 14% фиксировали усталость, 12% − потерю вкуса или вкуса и запаха, 9% − одышку, 6% − постоянный кашель, 3% − головные боли.

По мнению ученых, важно понимать, что внешне здоровые люди могут страдать от вируса даже через несколько недель или месяцев после заражения. Также авторы статьи планируют подготовить обзор состояния пациентов через три, семь и 12 месяцев после заражения.

Ранее «Ракурс» сообщал, что ученые обнародовали состав вакцины от COVID-19. Она не меняет человеческие клетки, а помогает формировать иммунитет.