Карантин обвинили в росте количества алкоголиков

Алкоголизм. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147543-karantin-obvinili-v-roste-kolichestva-alkogolikov.html

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Алкоголизм начал набирать обороты в связи с эпидемией коронавируса в мире. Американские учёные выявили взаимосвязь между самоизоляцией и употреблением алкоголя.

Оказалось, что люди, у которых наблюдалась зависимость от алкоголя, из-за карантина стали пить еще больше. Об этом сообщает «Популярная механика».

Учёные из Техасского университета в Далласе провели опрос среди 1 тыс. 982 жителей США старше 18 лет. Средний возраст добровольцев составил 42 года, 89% из них были белыми, а 69% — женщинами. Исследование проходило с середины марта по середину апреля — в первую волну карантина в США.

В среднем за месяц все жители страны провели дома порядка 21 часа, 72% из них при этом не ходили на работу. Вероятность роста употребления алкоголя среди пьющих людей повышалась на 19% каждую неделю карантина. При этом риск роста употребления алкоголя во время карантина для людей, обладающих зависимостью, в целом повысился в более чем два раза по сравнению с людьми, у которых нет проблем с алкоголем.

Особенно это касалось зависимых от алкоголя людей с диагностируемой депрессией или другими психологическими проблемами. У злоупотребляющих алкоголем риск роста потребления составил 60%, у здоровых — лишь 28%.

Исследователи выяснили, что во время эпидемии алкоголики в среднем выпивали по четыре порции спиртных напитков за один раз, а те, кто не страдал алкогольной зависимостью, довольствовались всего двумя — как и до карантина. Проживание с детьми во время самоизоляции практически не снижало вероятность роста употребления спиртного — всего на 26%.

Отметим, что ранее американские учёные выяснили, что продажи алкоголя в США всего за неделю с начала карантина в США выросли на 54% по сравнению с годом ранее. Частота употребления алкоголя за время пандемии увеличилась по сравнению с прошлым годом на 17% для женщин и на 19% — для мужчин. Также исследователи отметили существенный рост числа проблем, связанных с последствиями употребления алкоголя.

Напомним, ранее мы сообщали, что бороться с коронавирусом креативно решили в Сан-Франциско. Власть расселила на карантин в отелях со всеми удобствами примерно 270 беспризорных, имеющих положительные анализы на коронавирусную инфекцию. Кроме крыши над головой и питания, 43 «клиента», страдающие различными зависимостями, получили алкоголь, марихуану и сигареты.