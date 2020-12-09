Карантин звинуватили у зростанні кількості алкоголіків

Алкоголізм. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147543-karantyn-zvynuvatyly-u-zrostanni-kilkosti-alkogolikiv.html

Ракурс

Алкоголізм почав набирати оберти у зв’язку з епідемією коронавірусу у світі. Американські вчені виявили взаємозв'язок між самоізоляцією і вживанням алкоголю.

З’ясувалося, що люди, у яких спостерігалася залежність від алкоголю, через карантин стали пити ще більше. Про це повідомляє «Популярная механика».

Вчені з Техаського університету у Далласі провели опитування серед 1 тис. 982 жителів США старше 18 років. Середній вік добровольців становив 42 роки, 89% з них були білими, а 69% — жінками. Дослідження проходило з середини березня до середини квітня — у першу хвилю карантину в США.

У середньому за місяць всі жителі країни провели вдома близько 21 години, 72% з них при цьому не ходили на роботу. Ймовірність зростання вживання алкоголю серед людей, що вживають алкоголь, підвищувалася на 19% щотижня. При цьому ризик зростання кількості алкоголю під час карантину для людей, що мають залежність, в цілому зростав у понад два рази в порівнянні з людьми, у яких немає проблем з алкоголем.

Особливо це стосувалося залежних від алкоголю людей з депресією або іншими психологічними проблемами. У людей, що зловживають алкоголем, ризик зростання споживання склав 60%, у здорових — лише 28%.

Дослідники з’ясували, що під час епідемії алкоголіки у середньому випивали по чотири порції спиртних напоїв за один раз, а ті, хто не страждав алкогольною залежністю, задовольнялися лише двома — як і до карантину. Проживання з дітьми під час самоізоляції практично не знижувало ймовірність зростання вживання спиртного — всього на 26%.

Зазначимо, що раніше американські вчені з’ясували, що продажі алкоголю в США всього за тиждень з початку карантину в США виросли на 54% в порівнянні з минулим роком. Частота вживання алкоголю за час пандемії збільшилася на 17% для жінок і на 19% — для чоловіків. Також дослідники спостерігали суттєве зростання числа проблем, пов’язаних з наслідками вживання алкоголю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що боротися з коронавірусом креативно вирішили у Сан-Франциско. Влада розселила на карантин у комфортабельні готелі приблизно 270 безпритульних, що мають позитивні аналізи на коронавірусну інфекцію. Крім даху над головою і харчування, 43 «клієнта», які страждають різними залежностями, отримали алкоголь, марихуану та сигарети.