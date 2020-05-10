Добре сидимо: у Сан-Франциско безхатьків закрили на карантин у готелях із алкоголем та марихуаною, фото — Еsquire

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Боротися з коронавірусом креативно вирішили у Сан-Франциско. Влада розселила на карантин в готелях з усіма зручностями приблизно 270 безпритульних, що мають позитивні аналізи на коронавірусну інфекцію.

Крім даху над головою і харчування, 43 «клієнти», що страждають залежності, отримали алкоголь, марихуану та тютюн, пише New York Post.

Представник міського департаменту охорони здоров’я Дженна Лейн пояснила, що це було зроблено для того, щоб утримати їх від спокуси втекти. Таким способом влада задумала знизити загрозу поширення коронавірусу. Бездомне населення найбільш вразливе до вірусів, а умови, в яких воно живе, сприяють швидкому поширенню COVID-19.

У департаменті охорони здоров’я підкреслили, що ця ініціатива фінансується не за рахунок грошей платників податків, а з приватних пожертвувань. У відомстві також розповіли, що такі заходи практикуються не тільки в Сан-Франциско.

США наразі перебувають на першому місці за кількістю офіційно зареєстрованих випадків зараження коронавірусом. Станом на 10 травня в країні захворіли понад 1,25 млн людей, померли від початку епідемії 77 тис.