Хорошо сидим: в Сан-Франциско бездомных закрыли на карантин в отелях с алкоголем и марихуаной

https://racurs.ua/n137992-horosho-sidim-v-san-francisko-bezdomnyh-zakryli-na-karantin-v-otelyah-s-alkogolem-i-marihuanoy.html

Ракурс

Бороться с коронавирусом креативно решили в Сан-Франциско. Власть расселила на карантин в отелях со всеми удобствами примерно 270 беспризорных, имеющих положительные анализы на коронавирусную инфекцию.

Кроме крыши над головой и питания, 43 «клиента», страдающие различными зависимостями, получили алкоголь, марихуану и сигареты, пишет New York Post.

Представитель городского департамента здравоохранения Дженна Лейн объяснила, что это было сделано для того, чтобы удержать их от соблазна сбежать. Так власти задумали снизить угрозу распространения коронавируса. Бездомное население наиболее уязвимо к вирусам, а условия, в которых оно живет, способствуют быстрому распространению COVID-19.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что эта инициатива финансируется не за счет денег налогоплательщиков, а из частных пожертвований. В ведомстве также рассказали, что такие меры практикуются не только в Сан-Франциско.

США сейчас находятся на первом месте по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 10 мая в стране заболели более 1,25 млн человек, умерли с начала эпидемии 77 тыс.