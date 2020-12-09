«Тривалий COVID» – вчені розповіли про симптоми, фото — Укрінформ

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Ракурс

Від наслідків коронавірусу зовні здорові люди можуть страждати навіть через кілька місяців після зараження.

Медики зі Швейцарії описали тривалі симптоми коронавірусу, які зберігаються у частини пацієнтів до півтора місяця і більше. Результати дослідження були опубліковані в журналі Annals of Internal Medicine.

Найчастіше симптоми коронавірусної інфекції зберігаються довго у тих, хто переніс хворобу в легкій формі та лікувався амбулаторно. До них належать утома, втрата запаху і смаку, задишка і кашель.

Для опису цього стану ввели термін «тривалий COVID». Щоб вивчити цей феномен, група швейцарських лікарів та епідеміологів в березні 2020 року створила систему моніторингу та консультування пацієнтів з COVID-19, які мають потреби в госпіталізації.

Дослідники регулярно обдзвонювали людей, які лікувалися вдома, і питали про їхнє самопочуття. Під їх наглядом перебували 669 осіб. Середній вік учасників — 43 роки.

Вчені припускали, що такі пацієнти повинні швидко впоратися із захворюванням. Однак через шість тижнів після встановлення діагнозу майже у третини учасників все ще зберігалися один або кілька симптомів, пов’язаних з COVID-19.

14% фіксували втому, 12% - втрату смаку, або смаку і запаху, 9% - задишку, 6% - постійний кашель, 3% - головний біль.

На думку вчених, важливо розуміти, що зовні здорові люди можуть страждати від коронавірусу навіть через кілька тижнів або місяців після зараження. Також автори статті планують підготувати огляд стану пацієнтів через три, сім і 12 місяців після зараження.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що вчені оприлюднили склад вакцини від COVID-19. Вона не змінює людські клітини, а допомагає формувати імунітет.