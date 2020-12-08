Щеплення від COVID-19 – вчені оприлюднили склад вакцини, фото — CHILEBIO.CL

https://racurs.ua/ua/n147501-scheplennya-vid-covid-19-vcheni-opryludnyly-sklad-vakcyny-infografika.html

Ракурс

Безпечність вакцини від коронавірусу перевіряли спочатку тваринах у лабораторних умовах. 8 грудня вакцину почали вводити людям у Великій Британії.

Вона не змінює людські клітини, а допомагає формувати імунітет до COVID-19, пише «ВВС-Україна».

Pfizer/BioNTech (а також Moderna) — вакцини на основі матричної РНК, що містять фрагмент генетичного коду вірусу, який викликає у людини імунологічну відповідь. Вони не змінюють клітини людини, а просто дають організму інструкції, як формувати імунітет до COVID-19.

Вакцина Oxford/AstraZeneca містить генетичну інформацію зовсім іншого вірусу, нешкідливого для людини, який, потрапляючи в організм, виробляє білок SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

Іноді вакцини містять інші інгредієнти, наприклад, алюміній, що підсилюють імунологічну відповідь організму і сприяють формуванню імунітету.

Немає жодних доказів того, що будь-який з цих інгредієнтів вакцини завдасть шкоди у таких невеликих кількостях. Алергічні реакції на вакцини виникають рідко. Також вчені оприлюднюють склад будь-якої схваленої вакцини.

У MHRA заявили, що не виявили жодних «серйозних побічних реакцій» під час випробувань вакцини Pfizer/BioNTech.

Раніше «Ракурс» писав, що для тестування вакцини Pfizer/BioNTech залучили близько 40 тис. осіб, половина з яких отримала вакцину від коронавірусу, а інша — ін'єкцію плацебо. Всі роботи та висновки проходили незалежну перевірку.