Рік відпущення гріхів оголосив Папа Римський Франциск і назвав умови

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Рік відпущення гріхів оголосив Папа Римський Франциск. Йдеться про спеціальну індульгенцію, запроваджену Святим Престолом у зв’язку з пандемією коронавірусу. На відпущення гріхів можуть сподіватися ті, хто покається впродовж року — з 8 грудня 2020 року по 8 грудня 2021 року.

Про це Папа Франциск оголосив 8 грудня у декреті, яким встановлюється спеціальний рік, присвячений святому Йосипу, пише Vatican News.

Впродовж року віряни матимуть можливість присвятити себе «молитві і добрим справам, щоб отримати за допомогою святого Йосипа — голови небесної родини Назарета — розраду і полегшення від серйозних людських і соціальних лих, які захопили світ сьогодення». На думку Ватикану, індульгенція «принесе значну користь для досягнення призначеної мети».

Повна індульгенція надається вірянам за звичайних умов: сповідь, причастя і молитва за наміри понтифіка. Окрім цього, у Ватикані радять проявляти милосердя, а повне відпущення гріхів також поширюється на хворих, людей літнього віку, які помирають і всіх тих, хто з поважних причин не може покинути свої будинки.

Папа Франциск також нагадав про необхідність дотримуватися усіх правил задля недопущення поширення коронавірусу.