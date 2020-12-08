Якою буде політика Байдена щодо України, спрогнозували експерти. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n147499-pozytyvno-dlya-ukrayiny-ale-ne-dlya-zelenskogo-eksperty-pro-administraciu-baydena.html

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Зовнішня політика США за президентства Джо Байдена зазнає помітних змін, вважають західні експерти.

Політика Вашингтона стосовно Києва буде також більш вимогливою, при цьому Білий дім продовжувати осуджувати Москву за її агресію проти України. Майбутній державний секретар США Тоні Блінкен вважає, що Україні треба серйозно братися за проблеми, які перешкоджали українсько-американським відносинам у продовж останніх трьох десятиліть — позбавлятися від впливу олігархів та розбудовувати вільноринкову економіку. Про це заявив старший співробітник Естонського інституту закордонної політики в центрі оборонних досліджень у Таллінні Джеймс Шерр у коментарі «Голосу Америки».

Реалії складаються дуже, дуже позитивно для України, але, я б сказав, не дуже добре для президента Зеленського, — зазначив він.

Політолог наголосив, що, якщо внутрішніх змін в Україні не буде, то не варто чекати на фінансову допомогу від США. А без згоди Білого дому не буде і рішення Міжнародного валютного фонду про виділення раніше узгоджених кредитів.

А старший співробітник американського аналітичного центру «Атлантична Рада» Адріан Каратницький упевнений, що українській владі під час спілкування з адміністрацією Байдена важливо буде подати чітке уявлення про наміри і завдання.

Не просто розповідати, що Україна хоче, а подати чіткий план і це, на мою думку, повинен бути план з чітким переліком реформ і конкретних шляхів їх впровадження, а не очікування створених на Заході пропозицій, — заявив Каратницький.



За словами політолога, проблеми України в тому, що на Заході вважають, що адміністрація президента Зеленського «видихнулася» і втратила енергію, коли йдеться про реформи. Тому Києву треба показати новій адміністрації Білого дому те, що українська влада — це корисні партнери.

Раніше повідомлялося, що державним секретарем США може стати 58-річний Ентоні Блінкен, який неодноразово позитивно відгукувався про Україну та засуджував російську агресію.