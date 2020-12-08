Какой будет политика Байдена в отношении Украины, спрогнозировали эксперты. Фото: Интерфакс

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Внешняя политика США при президентстве Джо Байдена претерпит заметные изменения, считают западные эксперты.

Политика Вашингтона в отношении Киева будет также более требовательной, при этом Белый дом продолжать осуждать Москву за ее агрессию против Украины. Будущий государственный секретарь США Тони Блинкен считает, что Украине нужно серьезно браться за проблемы, которые препятствовали украинско-американским отношениям в течение последних трех десятилетий — избавляться от влияния олигархов и развивать свободнорынковую экономику. Об этом заявил старший сотрудник Эстонского института внешней политики в центре оборонных исследований в Таллинне Джеймс Шерр в комментарии «Голосу Америки».

Реалии складываются очень позитивно для Украины, но, я бы сказал, не очень хорошо для президента Зеленского, — отметил он.

Политолог подчеркнул, что, если внутренних изменений в Украине не будет, то не стоит ждать финансовой помощи от США. А без согласия Белого дома не будет и решения Международного валютного фонда о выделении ранее согласованных кредитов.

А старший сотрудник американского аналитического центра «Атлантический Совет» Адриан Каратницкий уверен, что украинской власти во время общения с администрацией Байдена важно будет подать четкое представление о намерениях и задачах.

Не просто рассказывать, что Украина хочет, а подать четкий план и это, по моему мнению, должен быть план с четким перечнем реформ и конкретных путей их внедрения, а не ожидания созданных на Западе предложений, — заявил Каратницкий.



По словам политолога, проблемы Украины в том, что на Западе считают, что администрация президента Зеленского «выдохлась» и потеряла энергию, когда речь идет о реформах. Поэтому Киеву надо показать новой администрации Белого дома то, что украинская власть — это полезный партнер.

Ранее сообщалось, что государственным секретарем США может стать 58-летний Энтони Блинкен, который неоднократно положительно отзывался об Украине и осуждал российскую агрессию.