Дату «бюджетного» заседания Рады назвали в «Слуге народа»

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Государственный бюджет на 2021 год Верховная Рада планирует рассмотреть на пленарном заседании во вторник, 15 декабря.

Об этом рассказала заместитель председателя фракции «Слуга народа» в парламенте Евгения Кравчук в телеэфире канала «Украина 24».

Внеочередного заседания на этой неделе не будет, это уже очевидно. Бюджет предварительно в графике Рады будет стоять 15 декабря. Я надеюсь, что Верховная Рада оперативно сможет его принять и это не превратится в сутки обсуждений всех правок, — сказала депутат.

Эту информацию подтвердил в своем Телеграм-канале и заместитель главы налогового комитета парламента, нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

Спустя неделю, в следующий вторник (15/12) будет яркий день в Раде. На повестке дня — принятие бюджета на следующий год, — написал нардеп.

Также, по словам «слуги» Кравчук, помимо главной сметы страны на 2021 год у Верховной Рады есть еще много задач на последнюю пленарную неделю декабря.

К бюджету, очевидно, будут стоять для принятия еще два законопроекта, которые готовила рабочая группа. Они касаются, собственно, каким образом будут проверяться декларации судей Конституционного суда, — отметила Кравчук.



Нардеп добавила, что эти законопроекты зарегистрированы и должны быть рассмотрены на следующей пленарной неделе.

Напомним, 27 ноября законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» поступил в Верховную Раду для принятия во втором чтении. Кабинет министров 26 ноября одобрил проект госбюджета-2021. 5 ноября нардепы согласовали в первом чтении проект бюджета.