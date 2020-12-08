Киевлянин судится с Кличко из-за масок, фото — Global Look Press/Keystone Press Agency/Evgen Kotenko

https://racurs.ua/n147497-kievlyanin-suditsya-s-klichko-iz-za-masok.html

Ракурс

Житель Киева подал в суд на Киевскую городскую госадминистрацию, потому что его не обеспечили медицинскими масками на период карантина.

Мужчина просит суд признать незаконными действия КГГА, поскольку считает, что финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий должно осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов. Об этом информирует пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон. Ранее киевлянин уже судился с Кабинетом министров Украины, потому что его не обеспечили медицинскими масками на период карантина.

«Ракурс» сообщал, что в начале декабря правила ношения масок во время пандемии коронавируса усилила Всемирная организация здравоохранения. Теперь специалисты ВОЗ рекомендуют носить маски вне помещений, если физически невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр. В школах и магазинах тоже рекомендуется носить маски, если дистанции не удается соблюдать.