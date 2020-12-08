На Киевщине двое бойцов КОРДа получили ранения. Фото: amazonaws.com

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Задержание вооруженной банды грабителей произошло 8 декабря в Киевской области.

Возглавлял злоумышленников 28-летний житель Барышевского района, он координировал действия группы, подыскивал объекты для нападений и распределял между участниками группы «добычу». Во время задержания бандит оказал сопротивление — швырнул в бойцов КОРДа гранату и открыл огонь в сторону правоохранителей. В ответ полицейский спецназ тоже открыл огонь. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В результате перестрелки два силовика получили ранения. Огнестрельное ранение ног также получил и бандитский главарь, а его подельник травмировался в результате взрыва.

Во время осмотра места происшествия силовики изъяли ряд вещественных доказательств преступной деятельности группы, среди них: пистолет и патроны к нему, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор, балаклаву.

Отмечается, что задержанными оказались жители Барышевского района 31, 29 и 28 лет. Сейчас они находятся в СИЗО.

Следователи по факту перестрелки открыли уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Также задержанным сообщат о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ.

Напомним, 1 ноября в Ивано-Франковске неизвестный мужчина устроил стрельбу посреди улицы Пулюя. В результате вооруженного конфликта ранения получили два человека.