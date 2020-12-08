На Київщині двоє бійців КОРДУ дістали поранення. Фото: amazonaws.com

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Затримання озброєної банди грабіжників відбулося 8 грудня у Київській області.

Очолював зловмисників 28-річний житель Баришівського району, він координував дії групи, підшукував об'єкти для нападів та розподіляв між учасниками групи «здобич». Під час затримання бандит вчинив опір — жбурнув у бійців КОРДу гранату та відкрив вогонь у бік правоохоронців. У відповідь поліцейський спецназ теж відкрив вогонь. Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Внаслідок перестрілки двоє силовиків дістали поранення. Вогнепальне поранення ніг також дістав і бандитський ватажок, а його подільник травмувався внаслідок вибуху.

Під час огляду місця події силовики вилучили низку речових доказів злочинної діяльності групи, серед них: пістолет та набої до нього, гільзи, уламки гранати, газові балончики, кайданки, рукавички, ножі, рації, викрутки, сокиру, балаклави.

Зазначається, що затриманими виявилися мешканці Баришівського району 31, 29 та 28 років. Наразі вони перебувають у СІЗО.

Слідчі за фактом перестрілки відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Також затриманим повідомлять про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ.

Нагадаємо, 1 листопада в Івано-Франківську невідомий чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці Пулюя. Внаслідок збройного конфлікту поранення дістали двоє осіб.