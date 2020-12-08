Киянин судиться з Кличком через маски, фото — Global Look Press/Keystone Press Agency/Evgen Kotenko

https://racurs.ua/ua/n147497-kyyanyn-sudytsya-z-klychkom-cherez-masky.html

Ракурс

Мешканець Києва подав до суду на Київську міську держадміністрацію, бо та не забезпечила його медичними масками на період карантину.

Чоловік просить суд визнати незаконними дії КМДА, бо вважає, фінансування профілактичних та протиепідемічних заходів повинно здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Про це інформують у прес-службі Окружного адміністративного суду міста Києва.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін. Раніше киянин вже позивався до Кабінету міністрів України, бо його не забезпечили медичними масками на період карантину.

«Ракурс» повідомляв, що на початку грудня правила носіння масок під час пандемії коронавірусу посилила Всесвітня організація охорони здоров’я. Відтепер фахівці ВООЗ рекомендують носити маски поза приміщеннями, якщо фізично неможливо дотримуватися дистанції як мінімум метр. У школах та магазинах теж рекомендується носити маски, якщо дистанції не вдається дотримуватися.