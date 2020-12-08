Дату “бюджетного” засідання Ради назвали в “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n147498-datu-budjetnogo-zasidannya-rady-nazvaly-v-sluzi-narodu.html

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Державний бюджет на 2021 рік Верховна Рада планує розглянути на пленарному засіданні у вівторок, 15 грудня.

Про це розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» у парламенті Євгенія Кравчук в телеефірі каналу «Україна 24».

Позачергового засідання на цьому тижні не буде, це вже очевидно. Бюджет попередньо в графіку Ради стоятиме 15 грудня. Я сподіваюся, що оперативно зможе ухвалити Верховна Рада, і це не перетвориться на добу обговорень усіх правок, — сказала депутат.

Цю інформацію підтвердив у своєму Телеграм-каналі й заступник очільника податкового комітету парламенту, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Через тиждень, наступного вівторка (15/12) буде яскравий день у Раді. На порядку денному очікуємо прийняття бюджету наступного року, — написав нардеп.

Також, за словами «слуги» Кравчук, окрім головного кошторису країни на наступний рік Верховна Рада має багато завдань на останній пленарний тиждень грудня.

До бюджету, очевидно, стоятимуть для ухвалення ще два законопроекти, які готувала робоча група. Вони стосуються, власне, яким чином перевірятимуться декларації суддів Конституційного суду, — зазначила Кравчук.



Нардеп додала, що обидва цих зареєстрованих законопроекти повинні бути розглянуті наступного пленарного тижня.

Нагадаємо, 27 листопада законопроект «Про Державний бюджет України на 2021 рік» надійшов до Верховної Ради для ухвалення у другому читанні. Кабінет міністрів 26 листопада схвалив проект держбюджету-2021 та направив його до Ради. 5 листопада нардепи погодили у першому читанні проект держбюджету-2021.