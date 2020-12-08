Год отпущения грехов объявил Папа Римский и назвал условия

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Год отпущения грехов объявил Папа Римский Франциск. Речь идет о специальной индульгенции, введенной Святым Престолом в связи с пандемией коронавируса. На отпущение грехов могут рассчитывать те, кто покается в течение года — с 8 декабря 2020 года по 8 декабря 2021 года.

Об этом Папа Франциск объявил 8 декабря в декрете, которым устанавливается специальный год, посвященный святому Иосифу, пишет Vatican News.

В течение года верующие смогут посвятить себя «молитве и добрым делам, чтобы получить с помощью святого Иосифа — главы небесной семьи Назарета — утешение и облегчение от серьезных человеческих и социальных бедствий, которые захватили современный мир». По мнению Ватикана, индульгенция «принесет значительную пользу для достижения назначенной цели».

Полная индульгенция предоставляется верующим при обычных условиях: исповедь, причастие и молитва за намерения понтифика. Кроме этого, в Ватикане советуют проявлять милосердие, а полное отпущение грехов также распространяется на больных, людей преклонного возраста, которые умирают и всех тех, кто по уважительным причинам не может покинуть свои дома.

Папа Франциск также напомнил о необходимости соблюдать все правила для недопущения распространения коронавируса.