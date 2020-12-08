Прививка от COVID-19 – ученые обнародовали состав вакцины, фото — CHILEBIO.CL

https://racurs.ua/n147501-privivka-ot-covid-19-uchenye-obnarodovali-sostav-vakciny-infografika.html

Ракурс

Безопасность вакцины от коронавируса сначала проверяли животных в лабораторных условиях. 8 декабря вакцину начали вводить людям в Великобритании.

Она не меняет человеческие клетки, а помогает формировать иммунитет к COVID-19, пишет «ВВС-Украина».

Pfizer/BioNTech (а также Moderna) — вакцины на основе матричной РНК, содержащие фрагмент генетического кода вируса, который вызывает у человека иммунологический ответ. Они не изменяют клетки, а просто дают организму инструкции, как формировать иммунитет к COVID-19.

Вакцина Oxford/AstraZeneca содержит генетическую информацию совсем другого вируса, безвредного для человека, который, попадая в организм, производит белок SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

Иногда вакцины содержат другие ингредиенты, например, алюминий, которые усиливают иммунологический ответ организма и способствуют формированию иммунитета.

Нет никаких доказательств того, что любой из этих ингредиентов вакцины нанесет вред в таких небольших количествах. Аллергические реакции на вакцины возникают редко. Также ученые обнародуют состав любой одобренной вакцины.

В MHRA заявили, что не обнаружили никаких «серьезных побочных реакций» во время испытаний вакцины Pfizer/BioNTech.

Ранее «Ракурс» писал, для тестирования вакцины Pfizer/BioNTech привлекли около 40 тыс. человек, половина из которых получила вакцину от коронавируса, а другая — иньекцию плацебо. Все работы и выводы проходили независимую проверку.