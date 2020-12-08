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Ракурс
Прививка от COVID-19 – ученые обнародовали состав вакцины, фото — CHILEBIO.CL

Прививка от COVID-19 — ученые обнародовали состав вакцины (ИНФОГРАФИКА)

8 дек 2020, 17:50
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Безопасность вакцины от коронавируса сначала проверяли животных в лабораторных условиях. 8 декабря вакцину начали вводить людям в Великобритании.

Она не меняет человеческие клетки, а помогает формировать иммунитет к COVID-19, пишет «ВВС-Украина».

Pfizer/BioNTech (а также Moderna) — вакцины на основе матричной РНК, содержащие фрагмент генетического кода вируса, который вызывает у человека иммунологический ответ. Они не изменяют клетки, а просто дают организму инструкции, как формировать иммунитет к COVID-19.

Вакцина Oxford/AstraZeneca содержит генетическую информацию совсем другого вируса, безвредного для человека, который, попадая в организм, производит белок SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

Иногда вакцины содержат другие ингредиенты, например, алюминий, которые усиливают иммунологический ответ организма и способствуют формированию иммунитета.

Нет никаких доказательств того, что любой из этих ингредиентов вакцины нанесет вред в таких небольших количествах. Аллергические реакции на вакцины возникают редко. Также ученые обнародуют состав любой одобренной вакцины.

В MHRA заявили, что не обнаружили никаких «серьезных побочных реакций» во время испытаний вакцины Pfizer/BioNTech.


Прививка от COVID-19 – ученые обнародовали состав вакцины, данные — BBC-Украина

Ранее «Ракурс» писал, для тестирования вакцины Pfizer/BioNTech привлекли около 40 тыс. человек, половина из которых получила вакцину от коронавируса, а другая — иньекцию плацебо. Все работы и выводы проходили независимую проверку.

Источник: Ракурс


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