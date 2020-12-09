Масового тестування на COVID-19 у Києві не буде. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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У Києві не проводитимуть масове тестування на коронавірусну хворобу COVID-19.

Провести масове тестування киян на коронавірус зараз майже нереально. Наразі в Україні немає такої кількості тестів. Також для цього потрібні пересувні лабораторії та фахівці, що в них працюватимуть. Такі можливості наразі відсутні в столичної влади. Про це 9 листопада заявив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Як нещодавно заявив прем'єр-міністр, уряд готує проект масового тестування. Його, нібито, хочуть провести у Києві та всіх великих містах України. На думку фахівців, таке тестування може виявити понад 25−30% безсимптомних носіїв вірусу. Але таку ініціативу уряду реалізувати буде нелегко. Зробити ПЛР-тести одразу мільйонам людей в Україні зараз — майже нереально, — відзначив мер.



За словами градоначальника, Київ робить найбільшу кількість тестів із усіх міст України — понад 400 на 100 тис. населення. Крім того, у комунальних медзакладах в лабораторному центрі з початку пандемії вже дослідили понад 227 тис. зразків біоматеріалу методом полімеразно-ланцюгової реакції. А методом імуноферментного аналізу на виявлення антитіл зробили вже майже 80 тис. тестів.

Нагадаємо, 8 листопада до лікарень Києва госпіталізували 127 пацієнтів із коронавірусом — це найбільша кількість госпіталізованих за добу. Наразі в київських лікарнях лікується 2 тис. 1 хворий на COVID-19, із них восьмеро дітей. У важкому стані перебуває 1 тис. 201 пацієнт, а 1 тис. 419 осіб отримують кисневу підтримку.