Новый радиотелескоп для изучения космоса на Львовщине. Фото: НАН Украины

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Новый радиотелескоп для изучения космоса ввели в эксплуатацию во Львовской области.

Радиотелескоп сантиметрового диапазона длин волн РТ-32 создали на базе 32-метровой антенны МАRK-4В, расположенной вблизи города Золочев. Над его созданием работали ученые Национальной академии наук Украины совместно с украинскими организациями космической отрасли, частными компаниями и Тернопольским национальным техническим университетом имени Ивана Пулюя. Об этом сообщается на сайте НАН Украины.

Отмечается, что поиск путей создания нового радиотелескопа начался в 2014 году, поскольку после оккупации Крыма Украина потеряла доступ к радиотелескопу РТ-70 Национального центра управления и испытаний космических средств около Евпатории.

Телескоп отличается тем, что он многооконный и многозадачный и может решать широкий круг задач — от радиоастрономии до ближнего космоса. Кроме того, РТ-32 может работать как автономно, так и в качестве элемента интерферометрических сетей и систем космического зондирования. Ученые утверждают, что завершение проекта по созданию радиотелескопа планируется в 2023 году.

РТ-32 имеет возможность работать одновременно в нескольких частотных диапазонах, а вместе с кластером радиотелескопа ГУРТ, который разрабатывается в Радиоастрономическом институте НАН Украины, может стать уникальным надширокосмуговим инструментом, — уверяют в академии.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам построить в Украине ракету легкого класса для освоения космоса. Ее должны построить до конца каденции президента.