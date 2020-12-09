Украине может не хватить вакцины от коронавируса

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147556-ukraine-mojet-ne-hvatit-vakciny-ot-koronavirusa.html

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Вакцина от коронавируса, которую разработали сразу несколько фармацевтических компаний, могут не достаться Украине в необходимом объеме

Группа международных организаций заявляет, что богатые страны закупили огромные объемы вакцин от коронавируса еще на стадии разработки, оставляя людям в бедных странах мало шансов на вакцинацию в ближайшее время. Об этом сообщает «Голос Америки».

Группа международных организаций под названием People’s Vaccine Alliance, в которую входят «Международная амнистия», «Оксфам», «Глобальная справедливость сейчас» и Frontline AIDS собрали информацию, согласно которой почти в 70 странах мира вакцину сможет получить только один человек из десяти.

Согласно выводам группы организаций, богатые страны уже заключили контракты на закупку различных вакцин, большинство из которых еще не лицензированы, поэтому теоретически могут привить всех своих граждан трижды.

В то же время Украина остается одной из стран, которая до сих пор не смогла заключить существенных прямых договоров на приобретение вакцин с ведущими компаниями-разработчиками. Правительство Украины, как и других государств, планирует обеспечить население вакциной согласно программе COVAX, в которой приняли участие 189 государств под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Украинские чиновники уверяют, что в рамках COVAX им будет предоставлено 8 млн доз вакцины от коронавируса, что может быть достаточным для вакцинации только 4 млн человек. Массовая вакцинация может начаться весной или летом 2021 года.

Международные организации призвали фармацевтические компании открыть доступ к своим технологиям и интеллектуальной собственности через Всемирную организацию здравоохранения, чтобы вакцины могли производиться массово, и были доступны для всех, кому они нужны.

People’s Vaccine Alliance считает, что правительства должны гарантировать бесплатное и справедливое распределение вакцин по принципу необходимости.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, которую разрабатывала американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, привела к смерти шести человек, умерших во время испытаний. Большинство погибших получали плацебо.