Кабмин согласовал на главу ОГА бывшего чиновника Порошенко

Кабмин согласовал на председателя ОГА бывшего чиновника Порошенко, фото — Википедия

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Ракурс

Председателем Днепропетровской областной госадминистрации власти намерены назначить Валентина Резниченко.

Кабинет министров на заседании 9 декабря согласовал его кандидатуру и будет рекомендовать президенту назначить Резниченко.

Вероятному председателю Днепропетровской ОГА 48 лет. Он возглавлял Запорожскую ОГА с 20 февраля 2015 года до 26 марта 2015 года, затем до 27 июня 2019 года возглавлял Днепропетровскую ОГА.

Ранее он работал в группе компаний ООО «Украинский медиа холдинг», в котором возглавлял подразделения различных уровней и направлений деятельности: пресса, радио, телевидение. Занимался развитием радиосетей, освоением и эксплуатацией новых радиочастот, развитием новых радиосетей по всей Украине.

После продажи Борисом Ложкиным УМХ в 2013 году Резниченко покинул компанию. Именно Ложкин рекомендовал Петру Порошенко назначить Резниченко председателем Запорожской ОГА.

В Днепре именно Резниченко сменил на посту председателя ОГА Игоря Коломойского.

Владимир Зеленский после местных выборов сменил до десяти глав областных админстраций. Ранее кадровые ротации состоялись в Харьковской, Закарпатской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

На этой неделе президент подписал указ о назначении руководителя винодельческого предприятия во главе Закарпатья.