Жителя Белгорода-Днестровского полицейские задерживали со стрельбой, фото: AvtoBlog.ua

https://racurs.ua/n147554-so-strelboy-zaderjali-jitelya-odeschiny-edva-ne-sbivshego-policeyskih-foto-video.html

Ракурс

В Одесской области со стрельбой задержали 34-жителя города Белгорода-Днестровского, который, пытаясь сбежать от полиции, едва не сбил правоохранителей.

Ему сообщено о подозрении в совершении хулиганства (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса). Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что задержанный сначала отказался в одном из почтовых отделений рассчитываться за предоставленную посылку и устроил там скандал. Впоследствии он набросился с бранью и на наряд полиции, прибывший на вызов, после чего попытался скрыться с места инцидента.

Мужчина, в частности, сел в автомобиль и поехал прямо на полицейских, которые пытались помешать его бегству. В результате правоохранители начали стрелять из табельного оружия по колесам, чтобы не допустить наезда.

Правонарушителя это на мгновение остановило, он развернулся и уехал, — отмечают в полиции.

В конце концов его заблокировали в нескольких сотнях метров от места инцидента и доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В связи со случаем применения огнестрельного оружия полицейским проводится служебное расследование.

Напомним, в прошлом году в Житомире нетрезвый водитель, пытаясь скрыться от полиции, зажал руку полицейского и протащил его за своим транспортным средством 35 метров.