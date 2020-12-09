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Ракурс
Жителя Белгорода-Днестровского полицейские задерживали со стрельбой, фото: AvtoBlog.ua

Со стрельбой задержали жителя Одесчины, едва не сбившего полицейских (ФОТО, ВИДЕО)

9 дек 2020, 16:14
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В Одесской области со стрельбой задержали 34-жителя города Белгорода-Днестровского, который, пытаясь сбежать от полиции, едва не сбил правоохранителей.

Ему сообщено о подозрении в совершении хулиганства (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса). Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что задержанный сначала отказался в одном из почтовых отделений рассчитываться за предоставленную посылку и устроил там скандал. Впоследствии он набросился с бранью и на наряд полиции, прибывший на вызов, после чего попытался скрыться с места инцидента.

Мужчина, в частности, сел в автомобиль и поехал прямо на полицейских, которые пытались помешать его бегству. В результате правоохранители начали стрелять из табельного оружия по колесам, чтобы не допустить наезда.

Правонарушителя это на мгновение остановило, он развернулся и уехал, — отмечают в полиции.

В конце концов его заблокировали в нескольких сотнях метров от места инцидента и доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В связи со случаем применения огнестрельного оружия полицейским проводится служебное расследование.

Жителя Белгорода-Днестровского полицейские задерживали со стрельбой, фото: Национальная полиция

Жителя Белгорода-Днестровского полицейские задерживали со стрельбой, фото: Национальная полиция

Жителя Белгорода-Днестровского полицейские задерживали со стрельбой, фото: Национальная полиция


Напомним, в прошлом году в Житомире нетрезвый водитель, пытаясь скрыться от полиции, зажал руку полицейского и протащил его за своим транспортным средством 35 метров.

Источник: Ракурс


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