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Жителя Білгорода-Дністровського поліцейські затримували зі стріляниною, фото: AvtoBlog.ua
Зі стріляниною затримали жителя Одещини, який ледь не збив поліцейських (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n147554-zi-strilyanynou-zatrymaly-jytelya-odeschyny-yakyy-led-ne-zbyv-policeyskyh-foto-video.htmlРакурс
На Одещині зі стріляниною затримали 34-жителя міста Білгорода-Дністровського, який, намагаючись втекти від поліції, ледь не збив правоохоронців.
Йому повідомлено про підозру в учиненні хуліганства (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу). Тепер чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.
Зазначається, що затриманий спочатку відмовився в одному з поштових відділень розраховуватися за надану посилку і влаштував там скандал. Згодом він накинувся з лайкою і на наряд поліції, який прибув на виклик, після чого спробував втекти з місця інциденту.
Чоловік, зокрема, сів в автомобіль і поїхав прямо на поліцейських, які намагалися завадити його втечі. В результаті правоохоронці почали стріляти з табельної зброї по колесах, щоб не допустити наїзду.
Правопорушника це на мить спинило, він розвернувся і поїхав геть, — зазначають у поліції.
Зрештою його заблокували за кількасот метрів від місця інциденту та доставили до територіального відділу поліції. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
У зв’язку з випадком застосування вогнепальної зброї поліцейським проводиться службове розслідування.
Нагадаємо, торік у Житомирі нетверезий водій, намагаючись втекти від поліції, затиснув руку поліцейського та протягнув його за своїм транспортним засобом 35 метрів.
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