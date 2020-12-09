Жителя Білгорода-Дністровського поліцейські затримували зі стріляниною, фото: AvtoBlog.ua

https://racurs.ua/ua/n147554-zi-strilyanynou-zatrymaly-jytelya-odeschyny-yakyy-led-ne-zbyv-policeyskyh-foto-video.html

Ракурс

На Одещині зі стріляниною затримали 34-жителя міста Білгорода-Дністровського, який, намагаючись втекти від поліції, ледь не збив правоохоронців.

Йому повідомлено про підозру в учиненні хуліганства (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу). Тепер чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Зазначається, що затриманий спочатку відмовився в одному з поштових відділень розраховуватися за надану посилку і влаштував там скандал. Згодом він накинувся з лайкою і на наряд поліції, який прибув на виклик, після чого спробував втекти з місця інциденту.

Чоловік, зокрема, сів в автомобіль і поїхав прямо на поліцейських, які намагалися завадити його втечі. В результаті правоохоронці почали стріляти з табельної зброї по колесах, щоб не допустити наїзду.

Правопорушника це на мить спинило, він розвернувся і поїхав геть, — зазначають у поліції.

Зрештою його заблокували за кількасот метрів від місця інциденту та доставили до територіального відділу поліції. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

У зв’язку з випадком застосування вогнепальної зброї поліцейським проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, торік у Житомирі нетверезий водій, намагаючись втекти від поліції, затиснув руку поліцейського та протягнув його за своїм транспортним засобом 35 метрів.