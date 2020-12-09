Кабмін погодив на голову ОДА колишнього чиновника Порошенка, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n147555-kabmin-pogodyv-na-golovu-oda-kolyshnogo-chynovnyka-poroshenka.html

Ракурс

Головою Дніпропетровської обласної держадміністрації влада має намір призначити Валентина Резніченко.

Кабінет міністрів на засіданні 9 грудня погодив його кандидатуру і рекомендуватиме президенту призначити Резніченка.

Ймовірному голові Дніпропетровської ОДА 48 років. Він очолював Запорізьку ОДА з 20 лютого 2015 року до 26 березня 2015 року, потім до 27 червня 2019 року очолював Дніпропетровську ОДА.

Раніше він працював у групі компаній ТОВ «Український медіа холдинг», в якому очолював підрозділи різних рівнів та напрямків діяльності: преса, радіо, телебачення. Займався розвитком радіомереж, освоєнням та експлуатацією нових радіочастот, розбудовою нових радіомереж по всій Україні.

Після продажу Борисом Ложкіним УМХ у 2013 році Резніченко залишив компанію. Саме Ложкін рекомендував Петру Порошенку призначити Резніченка головою Запорізької ОДА.

У Дніпрі саме Резніченко замінив на посаді голови ОДА Ігоря Коломойського.

Володимир Зеленський після місцевих виборів змінив до 10 голів обласних адмінстрацій. Раніше кадрові ротації відбулися у Харківській, Закарпатській, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Цього тижня він підписав указ про призначення керівника виноробного підприємства на чолі Закарпаття.