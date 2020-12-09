Україні може не вистачити вакцини від коронавірусу

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147556-ukrayini-moje-ne-vystachyty-vakcyny-vid-koronavirusu.html

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Вакцина від коронавірусу, яку розробили відразу декілька фармацевтичних компаній, може не дістатися Україні у необхідному обсязі.

Група міжнародних організацій заявляє, що багаті країни закупили величезні обсяги вакцин від коронавірусу ще на стадії розробки, залишаючи людям у бідних країнах мало шансів на вакцинацію найближчим часом. Про це повідомляє «Голос Америки».

Група міжнародних організацій під назвою People’s Vaccine Alliance, до якої входять «Міжнародна амністія», «Оксфам», «Глобальна справедливість зараз» та Frontline AIDS зібрали інформацію, згідно з якою у майже 70 країнах світу вакцину зможе отримати лише одна людина з десяти.

Згідно з висновками групи організацій, багаті країни вже уклали контракти на закупівлю різних вакцин, більшість з яких ще не ліцензовані, тому теоретично можуть прищепити усіх своїх громадян тричі.

Натомість Україна залишається однією з країн, яка досі не змогла укласти суттєвих прямих угод на придбання вакцин з провідними компаніями-розробниками. Уряд України, як і інших держав, планує забезпечити населення вакциною згідно з програмою COVAX, у якій взяли участь 189 держав під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Українські посадовці запевняють, що у межах COVAX їм буде надано 8 млн доз вакцини від коронавірусу, що може бути достатньо для щеплення лише 4 млн людей. Масова вакцинація може розпочатися навесні або влітку 2021 року.

Міжнародні організації закликали фармацевтичні компанії відкрити доступ до своїх технологій та інтелектуальної власності через Всесвітню організацію охорони здоров’я, щоб вакцини могли вироблятися масово, і були доступні для всіх, кому вони потрібні.

People’s Vaccine Alliance вважає, що уряди повинні гарантувати безкоштовний і справедливий розподіл вакцин за принципом потреби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу, яку розробляла американська компанія Pfizer і німецька BioNTech, призвела до смерті шістьох людей, які померли під час випробувань. Більшість загиблих отримували плацебо.