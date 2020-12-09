Всемирный день футбола и вручение Нобелевской премии, фото — Football.ua

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Ракурс

10 декабря отмечается Всемирный день футбола и День прав человека.

День прав человека официально установлен на собрании Генеральной ассамблеи ООН в декабре 1950 года. Дата была выбрана в честь принятия в 1948 году общей Декларации прав человека.

Международный день прав животных отмечается ежегодно 10 декабря, вместе с Международным днем прав человека. Этот праздник объединяет в Украине и мире всех, кто выступает в защиту животных и против их убийства ради мяса, меха, опытов и развлечений.

День Нобеля — это ежегодное вручение Нобелевской премии, которое проходит 10 декабря в Стокгольме. Нобелевские премии по физике, химии, физиологии или медицине, литературе и экономике вручает лауреатам король Швеции на церемонии, проходящей в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Размер денежной премии изменяется ежегодно и составляет примерно 1 млн долл.

10 декабря христиане празднуют праздник под названием Знамение. Почитается один из важнейших образов в христианстве — икона Пресвятой Богородицы, и называется «Знамение». На ней изображена Богоматерь молящаяся. Также на иконе изображен младенец Иисус на груди Марии. Эта икона считается чудотворной.

День ангела отмечают Алексей, Борис, Всеволод, Гавриил, Сергей, Федор, Яков, Адам.

10 декабря произошли исторические события:

1520 — Мартин Лютер публично сжег папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви в Виттенберге;

1637 — казацкие войска под руководством Павла Бута потерпели поражение от поляков возле городка Боровица;

1768 — в Великобритании основано Королевскую академию искусств, наиболее влиятельную и авторитетную Ассоциацию художников Великобритании.

1817 — Миссисипи стал 20-м штатом США. Его название в переводе с языка индейцев означает «большая река»;

1901 — в Стокгольме вручены первые Нобелевские премии;

1948 — Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека;

1981 — американский журнал The New England Journal of Medicine опубликовал заметку о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек, в основном среди гомосексуалов. Позже недуг получил название «синдром приобретенного иммунодефицита» (СПИД).

Народные приметы на 10 декабря

если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло — оттепель;

багровая заря — к сильному ветру;

лес сильно шумит или воробьи весело чирикают — к потеплению.

Ранее «Ракурс» писал, что 9 декабря празднуют Юрьев день, а в мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией.