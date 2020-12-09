10 грудня відзначають Всесвітній день футболу та прав людиниhttps://racurs.ua/ua/n147563-10-grudnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-futbolu-ta-prav-ludyny.htmlРакурс
10 грудня відзначають Всесвітній день футболу і День прав людини.
День прав людини офіційно встановлений на Генасамблеї ООН в грудні 1950 року. Дату обрали на честь прийняття 1948 року загальної Декларації прав людини.
Міжнародний день прав тварин святкують щороку 10 грудня. Це свято об'єднує в Україні та світі всіх, хто виступає на захист тварин і проти їх вбивства заради м’яса, хутра, дослідів та розваг.
День Нобеля — це щорічне вручення Нобелівської премії, яке відбувається 10 грудня в Стокгольмі. Нобелівські премії з фізики, хімії, фізіології або медицини, літератури та економіки вручає лауреатам король Швеції на церемонії, що проходить у річницю смерті Альфреда Нобеля. Розмір грошової премії змінюється щорічно і становить приблизно 1 млн дол.
10 грудня християни відзначають свято під назвою Знамення. Шанується один з найважливіших образів в християнстві — ікона Пресвятої Богородиці, яка і називається «Знамення». На ній зображено Богоматір, що молиться. Ця ікона вважається чудотворною.
День ангела відзначають Олексій, Борис, Всеволод, Гаврило, Сергій, Федір, Яків, Адам.
10 грудня сталися такі історичні події:
- 1520 — Мартін Лютер привселюдно спалив папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу;
- 1637 — козацькі війська під проводом Павла Бута зазнали поразки від поляків біля містечка Боровиця;
- 1768 — у Великій Британії заснували Королівську академію мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії;
- 1817 — Міссісіпі став 20-м штатом США. Його назва у перекладі з мови індіанців означає «велика річка»;
- 1901 — у Стокгольмі вручили перші Нобелівські премії;
- 1948 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини;
- 1981 — американський журнал The New England Journal of Medicine опублікував замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 осіб, в основному серед гомосексуалів. Пізніше недуг отримав назву «синдром набутого імунодефіциту» (СНІД).
Народні прикмети на 10 грудня:
- якщо на небі зірки яскраво горять, то буде мороз, тьмяно — відлига;
- багряна зоря — до сильного вітру;
- ліс сильно шумить або горобці весело цвірінькають — до потепління.