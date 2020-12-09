Україна оскаржила резонансне рішення УЄФА про технічну поразку футбольної збірної через коронавірус

УЄФА зарахувала збірній України технічну поразку в матчі зі Швейцарією, фото: ФФУ

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Українська асоціація футболу (УАФ) подала заяву в спортивний арбітражний суд в Лозанні на оскарження резонансного рішення Апеляційного комітету УЄФА про зарахування футбольній збірній Україні технічної поразки в матчі Ліги націй зі Швейцарією, котрий не відбувся через ситуацію з коронавірусом серед футболістів.

Для підготовки заяви про апеляцію, окрім юристів УАФ, були залучені фахівці у галузі спортивного права юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також представники адвокатської спільноти з Асоціації правників України. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Зазначається, що УАФ минулого тижня отримала мотивувальну частину рішення дисциплінарного органу УЄФА, згідно з яким збірній України була зарахована поразка з рахунком 0:3.

Вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи, — наголосив генсекретар УАФ Юрій Запісоцький.

Матч між збірними України та Швейцарії мав відбутися 17 листопада у швейцарському місті Люцерн. Однак напередодні матчу три гравці збірної України та працівник тренерського штабу отримали позитивні результати тесту на коронавірус.

У день матчу лікар кантону Люцерна Роджер Харстолл заборонив його проводити через позитивні результати тестів у гравців української збірної, яку закрили на карантин. Українська команда згодом повернулася до Києва, а повторні тести на коронавірус у її гравців виявилися негативними.

Нагадаємо, УЄФА 25 листопада присудила українській збірній технічну поразку. В цій організації вважають, що матч 17 листопада не відбувся з вини футбольної збірної України.