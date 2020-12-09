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Ракурс
На Тернопільщині впав біплан, фото: ДСНС

Літак впав на Тернопільщині, пілот загинув (ФОТО)

9 гру 2020, 19:39
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На Тернопільщині сьогодні, 9 грудня, впав одномоторний літак. За попередніми даними, цей авіаційний інцидент забрав життя однієї людини.

Літак упав у полі поблизу села Золота Слобода Козівського району, повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

Зазначається, що про падіння літака близько 17.00 повідомили місцеві жителі — очевидці авіакатастрофи.

Поліцейські, які прибули на місце інциденту, виявили літак з розбитою кабіною та відірваним мотором, поблизу якого лежало тіло людини.

За інформацією Головного управління ДСНС України у Тернопільській області, тіло пілота літака, який помер від отриманих травм, виявили в літальному апараті.

Обставини інциденту встановлюються.

На Тернопільщині впав біплан, фото: Національна поліція

На Тернопільщині впав біплан, фото: ДСНС


На Тернопільщині впав біплан, фото: ДСНС

Нагадаємо, на поле поблизу одного з населених пунктів Броварського району Київської області нещодавно впав приватний легкомоторний літак «Beechcraft Bonanza» N83MS. В результаті двох осіб госпіталізували.

Джерело: Ракурс


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