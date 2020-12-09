На Тернопольщине упал биплан, фото: ГСЧС

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На Тернопольщине сегодня, 9 декабря, упал одномоторный самолет. По предварительным данным, этот авиационный инцидент унес жизнь одного человека.

Самолет упал в поле около села Золотая Слобода Козовского района, сообщает пресс-служба полиции Тернопольщины.

Отмечается, что о падении самолета около 17.00 сообщили местные жители — очевидцы авиакатастрофы.

Полицейские, прибывшие на место инцидента, обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, вблизи которого лежало тело человека.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области, тело пилота самолета, который скончался от полученных травм, обнаружили в летательном аппарате.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, на поле вблизи одного из населенных пунктов Броварского района Киевской области недавно упал частный легкомоторный самолет «Beechcraft Bonanza» N83MS. В результате два человека были госпитализированы.