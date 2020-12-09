Дрон боевиков сбили на Донбассе

Украинские военные сбили беспилотник российско-террористических войск, фото:

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На Донбассе украинские военные сбили беспилотник боевиков, с помощью которого российско-террористические войска осуществляли корректирования огня с автоматического станкового гранатомета в районе Авдеевки.

Дрон типа «квадрокоптер» враг применил со стороны населенного пункта Минеральное. Сообщает пресс-служба штабу операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что дрон украинским военным удалось сбить всего с помощью нескольких выстрелов из стрелкового оружия.

Всего боевики сегодня, 9 декабря, дважды обстреливали позиции украинских военных из гранатометов — в районе Авдеевки и неподалеку от Талаковки. Погибших и раненых среди украинских защитников нет.

Также были зафиксированы действия врага относительно инженерного оборудования позиций в сторону украинских военных в районе населенного пункта Водяное. Кроме того, у Луганского, для инженерного оборудования позиций с продвижением в сторону украинских воинских, российско-террористические войска осуществили три подрыва с использованием зарядов разминирования.

Напомним, в начале ноября боевики с беспилотника сбросили гранату на позиции украинских военных. В результате был ранен один из украинских защитников.