Дрон бойовиків збили на Донбасі

Українські військові збили дрон російсько-терористичних військ

https://racurs.ua/ua/n147567-dron-boyovykiv-zbyly-na-donbasi.html

Ракурс

На Донбасі українські військові збили дрон бойовиків, за допомогою якого російсько-терористичні війська здійснювали коригування вогню з автоматичного станкового гранатомета в районі Авдіївки.

Дрон типу «квадрокоптер» ворог застосував з боку населеного пункту Мінеральне. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що дрон українським військовим вдалося збити всього за допомогою кількох пострілів зі стрілецької зброї.

Всього бойовики сьогодні, 9 грудня, двічі обстрілювали позиції українських військових з гранатометів — в районі Авдіївки та неподалік Талаківки. Загиблих та поранених серед українських захисників немає.

Також були зафіксовані дії ворога щодо інженерного обладнання позицій у бік українських військових в районі населеного пункту Водяне. Крім того, біля Луганського, для інженерного обладнання позицій з просуванням у бік українських військових, російсько-терористичні війська здійснили три підриви з використанням зарядів розмінування.

Нагадаємо, на початку листопада бойовики з безпілотника скинули гранату на позиції українських військових. В результаті було пораненого одного з українських захисників.