Люди, порівняно з великими приматами, більше ризикують захворіти на рак, фото:

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Люди більш схильні до розвитку карцином (злоякісних пухлин з епітеліальної тканини) у порівнянні з нашими найближчими «двоюрідними братами» — великими мавпами. Ці ракові захворювання починаються в епітеліальних клітинах шкіри або тканини, що покриває поверхню внутрішніх органів і залоз, і включають рак простати, молочної залози, легенів та товстої кишки.

Нове дослідження американських учених виявило специфічний для людини зв’язок між розвиненими карциномами та геном, який називається SIGLEC12, повідомляє видання EurekAlert.

Ген SIGLEC12 кодує білок, який називають Siglec-XII. Учені зазначають, що такі білки зазвичай експресуються в імунних клітинах і для них було несподіванкою виявити Siglec-XII на епітеліальних поверхнях.

Хоча мутантна форма Siglec-XII експресується лише приблизно у 30% звичайних людей, виявлено, що вона присутня у великій частці розвинених карцином.

Це може допомогти пояснити, чому люди схильні до агресивних карцином, які рідко зустрічаються у шимпанзе, — наголошують дослідники.

Учені зазначають, що в якийсь момент людської еволюції білок Siglec-XII піддався мутації, яка позбавила його здатності розрізняти «себе» і мікробів, що вторгаються до організму. Тим часом шимпанзе все ще виробляють функціонуючий Siglec-XII.

Зазвичай гени, що кодують такі дисфункціональні білки, з часом вилучаються організмом, і на сьогодні приблизно дві третини світової популяції людей припинили виробляти білок Siglec-XII.

Досі вважалося, що в тих людей, чий організм його ще виробляє, він не має ніякого функціонального значення, проте тепер учені встановили, що цей білок з часом став злоякісним.

«Меншість людей, які все ще можуть виробляти білок, піддаються набагато більшому ризику захворіти на рак», — наголошують учені.



Дослідники, зокрема, вводили піддослідним мишам ракові клітини, модифіковані для утворення Siglec-XII. В результаті ракові клітини з Siglec-XII демонстрували набагато швидший ріст та інші ознаки розвинених ракових захворювань, порівняно з контрольними раковими клітинами, які не функціонували за допомогою Siglec-XII.

Нагадаємо, вчені встановили, які продукти підвищують ризик розвитку раку в товстому кишечнику.