Люди, по сравнению с крупными приматами, больше рискуют заболеть раком, фото:

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Люди более склонны к развитию карцином (злокачественных опухолей из эпителиальной ткани) по сравнению с нашими ближайшими «двоюродными братьями» — большими обезьянами. Эти раковые заболевания начинаются в эпителиальных клетках кожи или ткани, покрывающей поверхность внутренних органов и желез, и включают рак простаты, молочной железы, легких и толстой кишки.

Новое исследование американских ученых обнаружило специфическую для человека связь между развитыми карциномами и геном, который называется SIGLEC12, сообщает издание EurekAlert.

Ген SIGLEC12 кодирует белок, называемый Siglec-XII. Ученые отмечают, что такие белки обычно экспрессируются в иммунных клетках и для них было неожиданностью обнаружить Siglec-XII на эпителиальных поверхностях.

Хотя мутантная форма Siglec-XII экспрессируется только примерно у 30% обычных людей, обнаружено, что она присутствует в большой доле развитых карцином.

Это может помочь объяснить, почему люди склонны к агрессивным карциномам, которые редко встречаются у шимпанзе, — подчеркивают исследователи.

Ученые отмечают, что в какой-то момент человеческой эволюции белок Siglec-XII подвергся мутации, которая лишила его способности различать «себя» и вторгающихся в организм микробов. Тем временем шимпанзе все еще производят функционирующий Siglec-XII.

Обычно гены, кодирующие такие дисфункциональные белки, со временем изымаются организмом, и на сегодня примерно две трети мировой популяции людей прекратили производить белок Siglec-XII.

До сих пор считалось, что у тех людей, чей организм его еще производит, он не имеет никакого функционального значения, однако теперь ученые установили, что этот белок со временем стал злокачественным.

Меньшинство людей, которые все еще могут производить белок, подвергаются гораздо большему риску заболеть раком, — подчеркивают ученые.



Исследователи, в частности, вводили подопытным мышам раковые клетки, модифицированные для образования Siglec-XII. В результате раковые клетки с Siglec-XII демонстрировали гораздо более быстрый рост и другие признаки развитых раковых заболеваний, по сравнению с контрольными раковыми клетками, которые не функционировали с помощью Siglec-XII.

Напомним, ученые установили, какие продукты повышают риск развития рака в толстом кишечнике.